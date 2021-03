Fotógrafa colombiana es galardonada en importante premio internacional de Sony

La profesional de la imagen, quien también se desempeña como docente de fotografía de la Universidad Nacional de Colombia, fue destacada en los Sony World Photography Awards 2021, en la categoría 'National Award para Colombia' por su trabajo que retrata de forma noctura el bello paisaje y la flora única del Desierto de la Tatacoa.

Este encuentro que celebró su edición número 14 es uno de los premios más importantes en el calendario global de fotografía, cuya convocatoria y participación es gratuita.

Para Díaz, este premio es un impulso para seguir apostándole a la fotografía alternativa y seguir explorando su creatividad y la de sus alumnos. "La cámara es al fotógrafo lo que el lápiz es al artista. Lo importante es la creatividad y lo que yo quiera decir en mi trabajo".

Escuche más de La Hora del Regreso:

Sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en esta profesión, en materia de amenazas a su integridad física y el sesgo de género, Andrea Díaz afirma que: "Hay una falta de visibilidad del trabajo de género, que hemos logrado en el campo de la fotografía. Hay fotógrafas y colectivos que han hecho un gran trabajo por visibilizar este enfoque. Aunque yo no he sido víctima de algún riesgo para ejercer mi trabajo, no voy a negar que hay contexto social en el que se puede reflejar algún tipo de amenazas en términos físicos para realizar nuestro trabajo".

Todos los ganadores de las competencias Estudiantil, Juvenil, Abierta y Profesional de los Sony World Photography Awards 2021, serán anunciados el 15 de abril del 2021 a través de las plataformas digitales .



Fotografía: Noche en el desierto de la Tatacoa. Cortesía de Andrea Díaz Ortiz.