Francia otorgó distinción de Artes y Letras en el Grado de Caballero a Alejandra Borrero

Alejandra Borrero, actriz y activista por los derechos de las mujeres, recibió uno de los reconocimientos más importantes del gobierno francés en el campo del área del arte y la cultura, la distinción oficial de las Artes y Letras en el Grado de Caballero del Gobierno de Francia.

“Me llamaron a Cali, me llegó un sobre de la embajada francesa, empecé a leer y no había nadie a quien contarle. Me siento muy honrada porque no lo esperé”, dijo.

“No sabía que el embajador estaba apoyando para que pudiera ser nominada”, agregó.

De igual forma, contó cómo fueron sus inicios en el arte, específicamente en el mundo de la actuación.

“Gracias a Dios nací en una familia de arte. Mi padre nos llevaba a ver arte, por lo que ha sido parte de mi vida”, dijo.

Asimismo, expresó su agradecimiento y admiración por el difundo guionista Carlos Mayolo, quien, según ella, aún la sigue molestando: le apaga la luz en algunas ocasiones.