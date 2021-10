Frank Martínez afirma que ha recibido propuestas para cambiar su aspecto físico

Sin duda alguna, el antioqueño se ha convertido en uno de los concursantes más queridos de la competencia de cocina de celebridades del canal RCN. Pese a que en los primeros capítulos bromeaba afirmando que "él llegó a sacar famosos", a medida que el reality avanza se convirtió en uno de los más populares.

La puerta que se abrió con 'Masterchef Celebrity' le ha permitido explorar otras facetas de su carrera y, un ejemplo de ello es su contratación con ese mismo canal para hacer parte del matituno 'Mañanas express'.

En entrevista con 'Bravissimo' del Canal City Tv, aseguró que su reciente fama ha dado pie para otro tipo de propuestas, y esas están relacionadas con su aspecto físico, especifícamente en su dentadura.

En ese programa conducido por Marcelo Cezán, comentó que algunos odontólogos le ha ofrecido tratamientos gratuitos para intervenir su sonrisa y cerrar su diastema, es decir, un espacio o hueco que hay entre dos dientes, usualmente los frontales.

En risas, indicó que su respuesta ha sido un rotundo no, porque se siente feliz con su aspecto: "No se vende, no se alquila y no se permuta. Aparte, me puse a averiguar sobre el diastema y dicen que es una representación oriental que atrae el éxito. Miren a Luis Miguel y a Madonna".