Liss Pereira desmiente a Carla Giraldo y dice que no recibió carta con disculpas

Fue en medio de su podcast “Sospechosamente ligth” en el que Pereira se despachó contra su compañera del reality de cocina de 'Masterchef Celebrity'.

De acuerdo a lo relatado por la comediante a sus coequiperos Santiago Rendón y ‘Tato’ Cepeda, que nunca recibió una carta de disculpas de parte de la actriz Carla Giraldo.

“Imagínense que hubo tres ofensas, tres gritos, tres vainas horribles y me pidieron disculpas por una en WhatssApp, como cuando uno le pide disculpas a un Rappi por demorarse o algo así , y encima la disculpa incluía una línea que decía y te recomiendo que cambies tu cara y tus expresiones”, aseguró.

Además, afirmó que actualmente en el programa está siendo retratada como la causante de los problemas de convivencia con Giraldo e indicó que la situación fue bastante incomóda para ella.

“Ahora resulta que yo soy una hijue..., que ahora la culpa es mía por todo y que yo no perdono (...) Que me mandaron una carta ofreciéndome disculpas, eso es pura mierd* mi nunca me llegó ninguna carta”, comentó.