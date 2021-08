Fue algo maravilloso trabajar con Prince: Chris Coleman sobre "Welcome 2 America"

"Welcome 2 America" es el disco de Prince que se estrenó luego de cinco años de su muerte. El álbum cuenta con 12 canciones que el artista terminó en el año 2010.

Chris Coleman, baterista de Prince, contó en W Fin de Semana que “la historia de cómo conocí a Prince es bastante interesante. La bajista que hizo parte del proyecto, me llamó y me dijo que si estaba interesado en participar, le dije que sí, pero que de qué trataba, y me explicó que era para trabajar con Prince, por supuesto no me negué a hacer parte de este disco”.

Indicó que “la mayoría del tiempo la pasamos muy bien, las horas de grabación en realidad no eran largas. Fue una experiencia buena”.

Le puede interesar:

Chris Coleman manifestó que “no conozco las razones por las que Prince no quería sacar el disco inmediatamente. Prince tenía mucha música, tenía una bodega llena de música, era algo increíble. Él era un genio y pensaba mucho en hacer música para que su familia y su gente pudiera tener algo”.

Finalmente, expresó que “no sé específicamente cuál era la canción favorita del disco de Prince. Le agradecí personalmente a Prince porque él era muy creativo tenía un conocimiento muy grande”.