Gian Marco presenta ‘Prefiero vivir sin ti’, su nuevo trabajo musical

En diálogo con W Fin de Semana, el cantautor peruano Gian Marco conversó acerca de su más reciente trabajo musical, titulado ‘Prefiero vivir sin ti’, de las canciones compuestas para otros artistas y de su propia actualidad musical.

Acerca del proceso de composición de su nueva canción, el artista contó que se trata de “aprender a soltar, aprender a dejar a alguien o algo”, por lo que la frase que da nombre a la canción le sugirió una balada de desamor al cruzar por su cabeza: “¿Por qué a las personas les gustan las canciones de desamor? No lo sé (…) me gusta reinventarme, pero no dejar de ser yo mismo”.

Por otro lado, el artista también se refirió a sus canciones elaboradas para otros grandes artistas de la talla de Marc Anthony y Diego Torres: “Mucha gente me conoce porque escuchó a otro artista y era interesante (…) el destino de una canción siempre va a ser la gente”.

“La gente en Colombia recién me conoce con mi sexto álbum, ‘A tiempo’ y el primer sencillo fue ‘Se me olvidó’. Posteriormente saldría un segundo sencillo llamado ‘Lamento’ y después, con ‘Te mentiría’, me tocó viajar por todo el país para hacer promoción”, relató el cantante sobre la internacionalización de su trabajo musical.

Sobre la reinvención de su estilo artístico, Gian Marco aseguró: “No me veo cantando música urbana o dejando de ser yo mismo (…) hay sonidos nuevos, pero no dejo mi identidad”.

Finalmente, Gian Marco admitió que, para él, Luis Miguel tiene la mejor voz de Hispanoamérica de los últimos 30 años.