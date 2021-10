Gloria Gómez presenta un documental sobre la lucha del feminismo en Colombia

Este viernes 29 de octubre, a las 9:00 p.m. Señal Colombia estrena esta serie documental presentada por la actriz Gloria Gómez e Isabel Granados, que recoge las victorias de la mujer colombiana por el reconocimiento de sus derechos.

En entrevista con La Hora del Regreso, Gloria Gómez, quien es una institución de la actuación en Colombia, aseguró que los televidentes se conectarán con las historias de destacadas mujeres que durante un siglo de transformaciones que aún continúan y reafirman su capacidad, una página escrita con dolor y tenacidad, que se debe conocer y unos logros dignos de aplaudir.

Gómez asegura que accedió complacida a ser parte del proyecto para destacar la lucha de los derechos de las mujeres y, sobre todo, para ampliar su propio conocimiento sobre este tema:

"Las mujeres no debemos ser víctimas de este tipo de injusticias, porque somos las proveedoras de vida y esto me llena de malgenio y otra cosa que no puedo creer y me parece terrible es que otras mujeres apoyen esos tipos de comportamientos", indicó.

La serie cuenta con los valiosos testimonios de mujeres activistas y líderes de luchas feministas en Colombia que han sido protagonistas de los cambios y las transformaciones sociales producto de las luchas femeninas como: Maruja Vieira, Imelda Arana, Francia Márquez, Catalina Pérez, Aída Avella y Ángela Robledo, entre muchas otras.