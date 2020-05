Goyo envió fuerte mensaje a Diana Mina

El pasado 21 de mayo en la celebración del Día de la Afrocolombianidad, la expresentadora publicó en su Twitter que, “no se victimice, lleve con orgullo su piel, esfuerzo e intelecto; gran diferencial”

Además, dijo “estudien y dejen de renegar que todo el mundo es racista y está en su contra, eso no es cierto, siga firme, el cerebro, su cerebro no tiene color, pero sí espacio para aprender #Afrocolombianidad”.

