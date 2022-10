Gwyneth Paltrow celebra su 44 cumpleaños con un selfi sin maquillaje

La actriz Gwyneth Paltrow ha querido dar la bienvenida a sus 44 años publicando un selfi en su cuenta de Instagram en el que aparece con la cara 'lavada', para demostrar así que no podría sentirse más a gusto con su físico en medio de su cuarta década de vida.



"Sin maquillaje en mi 44 cumpleaños, aceptando mi pasado y mi futuro. Gracias por el cariño que me habéis enviado a través de Instagram. Goop [su empresa] se libera del maquillaje", escribió junto a la instantánea.





Pero esta no es la primera vez que la galardonada intérprete -madre de Apple (12) y Moses (10) junto a su exmarido Chris Martin- muestra su belleza natural a sus más de dos millones de seguidores, ya que tiene por costumbre compartir con ellos fotografías tomadas justo después de despertarse. En su vida diaria, Gwyneth prefiere utilizar un maquillaje discreto, obligada en parte por el hecho de que no es muy habilidosa con las brochas y cosméticos, y dejar los looks más elaborados para las alfombras rojas.

"Normalmente salgo a la calle solo con máscara de pestañas y un poco de colorete. No utilizo bronceador. Necesitas dominar la técnica para utilizarlo correctamente, y lo mismo sucede con el iluminador y las cremas BB. Todo eso son cosas que me cuenta mi hija", confesaba al periódico The New York Times hace unos meses.

La también empresaria, fundadora del portal web sobre vida saludable Goop, llega al extremo de no utilizar en su piel ningún producto químico.

"Solo utilizo cremas solares minerales, nunca las que tienen compuestos químicos. No entiendo por qué la gente insiste en ponerse en la piel productos con agentes cancerígenos", aseguraba en la misma entrevista.