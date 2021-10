¿Ha tenido o tiene suegra que se haya metido en su relación?

Con el numeral #MiSuegraEs comenzó el programa de La Hora del Regreso y una vez empezaron a leer las opiniones, Heisel, Gabriela y Yamit iniciaron a opinar del tema y a contribuir con sus experiencias. Además, Heisel hablo de ella cómo sería de suegra, pues ella tiene una niña.

De lo primero que hablaron fue de por qué creían que esto de la mala relación solo sucedía con las suegras y no con los suegros, a lo Heisel señaló que podría tratarse de que los padres son más relajados en ese sentido con su hijo y Yamit agregó que otro motivo puede ser que en nuestras sociedades tiende a no haber suegros.

“La suegra, bien o mal la mamá tiene una conexión más especial con sus hijos y esperan que la persona que este con su hijo lo trate igual o mejor de lo que uno lo hace”, contó Heisel, quien, acto seguido, habló de lo que espera del pretendiente de ‘sunshine’, como ella le dice cariñosamente a su hija.

“No sé cómo será con hijos hombres, pero yo tengo una hija y espero que la traten mejor dicho mejor de lo que yo lo hago, así que pobrecito del que se meta con ‘sunshine’, pero es que uno espera que los traten como uno lo ha hecho toda la vida y no que llegue cualquiera a tratarlos mal, hacerlos sufrir, a romperles el corazón, en fin”, agregó.

Además, señaló que no se quiere imaginar en ese rol ante la pregunta de Gabriela sobre si ella sería de esas suegras que se entrometen en las relaciones.

Yamit intentó evadir con su respuesta el tema de las suegras, mientras que Gabriela habló de su mamá: “Mi mamá es excelente suegra, no se mete en nada, no molesta; hay un par de noviecillos que no le han caído bien, pero ella lo cuenta después”.