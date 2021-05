Hassam respondió a quienes lo criticaron por no salir a marchar

El humorista colombiano Gerly Hassam Gómez se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre las manifestaciones en medio del paro nacional contra la reforma tributaria.

En su comentario le respondió a quienes lo criticaron por no salir a marchar en los cinco días de protestas contra la medida del Gobierno Nacional.

“Busquen los perfiles de los congresistas y políticos y reclámenles, ellos y la ignorancia son los que tienen a Colombia enterrada”, fue parte de su comentario.

Además, en otra publicación pidió a los colombianos no “arrodillarse” ante las personas de traje.

Y así como me escriben indignadísimos por que no me ven en las calles, busquen los perfiles de los congresistas, políticos y “líderes” y reclámenles.

Ellos y la ignorancia son los que tienen a Colombia enterrada en este mierdero.