“Piensan que por ser artista puedo cambiar las cosas”: Silvetre Dangond sobre la reforma

Las manifestaciones contra la reforma tributaria también se vivieron en redes sociales, en donde los colombianos exigieron el pronunciamiento de varios artistas frente al proyecto del Gobierno Nacional.

Uno de los artistas a los que más pidieron su opinión fue al cantante vallenato Silvestre Dangond, quien había guardado silencio hasta este domingo, cuando el presidente Iván Duque anunció que retiró la reforma del Congreso.

Por medio de un video en Instagram, Dangond le salió al paso a las críticas y aseguró que por ser un artista reconocido no puede “cambiar el rumbo de las cosas”.

“Con este video no busco cambiar opiniones, pero quiero dar mi punto de vista sobre lo que está pasando en Colombia a pesar de que estoy fuera del país (…). Me duele Colombia, creo que mi sentido de pertenencia sobrepasa cualquier opinión dividida que puedan tener sobre mí”, dijo.

“¿Si apoyo la reforma tributaria? No, a mí también me afecta. La gente cree que por uno ser artista va a cambiar opiniones y el rumbo de las cosas. Eso es falso. Yo no lo logro con un mensaje”, agregó.

Asimismo, mencionó que siente dolor por los actos vandálicos en medio de las protestas en las principales ciudades del país e hizo un llamado a la sociedad de no seguir el camino de la violencia.

“Sé que luego de que pasen las manifestaciones, el dolor que sentirá Colombia será irremplazable. Me duele que destruyamos con nuestras manos lo que hicimos, que utilicemos la violencia como único camino para que se nos escuche y no creo que sea el mecanismo más eficaz, no es el camino a seguir para que haya un cambio, para mí primero el diálogo”, aseguró.