Ya esta listo el calendario escolar en Pereira para este 2026; comienzo de clases y vacaciones

Pereira se alista para el inicio del calendario escolar 2026, que comenzará el próximo 13 de enero con las jornadas de desarrollo institucional dirigidas a directivos, docentes y maestros.

El regreso de los estudiantes a las aulas está previsto para el 26 de enero en las instituciones educativas oficiales, donde se espera la asistencia de cerca de 60 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el municipio.

El calendario académico contempla 40 semanas de clases, además de semanas destinadas al trabajo institucional, recesos estudiantiles y periodos de vacaciones para docentes y directivos. Las dos primeras semanas, entre el 12 y el 25 de enero, estarán dedicadas a la planeación y organización del año escolar.

Según Carlos Jairo Bedoya Naranjo, secretario de Educación de Pereira, se avanza en la contratación de servicios clave para el funcionamiento de los colegios, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar, la póliza estudiantil y los servicios de aseo y vigilancia, con el fin de garantizar el normal desarrollo del año lectivo.

“Por segundo año consecutivo estamos cumpliendo desde el primer día del inicio del calendario, o sea desde el 26 de enero, con la canasta educativa completa. ¿Qué comprende esta canasta educativa? El PAE, transporte, servicio de vigilancia, administrativos, zonas wifi y aseo en las instituciones educativas de la ciudad de Pereira.“

Desde la Secretaría de Educación se hizo un llamado a los padres de familia y cuidadores para que realicen a tiempo los procesos de matrícula y eviten que los niños y jóvenes se queden por fuera del sistema educativo, especialmente en los barrios y sectores con mayor demanda.

Fechas clave del calendario escolar

Desarrollo institucional: del 12 al 25 de enero; del 15 al 21 de junio; del 5 al 11 de octubre; del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

Clases: del 26 de enero al 14 de junio; del 6 de julio al 4 de octubre; del 12 de octubre al 29 de noviembre.

Receso estudiantil: del 15 de junio al 5 de julio y del 5 al 11 de octubre.