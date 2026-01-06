En menos de 24 horas, en Pereira, se cometieron los primeros cinco homicidios del año 2026

Estos hechos de violencia volvieron a sacudir a Pereira luego de que en un lapso inferior a 24 horas se registraron cinco homicidios en distintos puntos de la ciudad, hechos que rompieron una racha cercana a 15 días sin asesinatos entre el cierre de 2025 y los primeros días de 2026.

El primer caso ocurrió en jurisdicción del corregimiento de Puerto Caldas, sobre la vía que comunica a Pereira con Cartago, en el norte del Valle del Cauca. Allí, dos jóvenes fueron atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en motocicleta en sentido hacia la capital risaraldense.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel García, de 22 años, y Walter Andrés Henao Sánchez, de 20 años, ambos naturales de Cartago. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala en diferentes partes. De acuerdo con información recolectada por las autoridades, los fallecidos presuntamente estarían vinculados al cobro de préstamos informales.

Lea también: Procuraduría solicita un alcalde ad hoc en Pereira por impedimento del alcalde Mauricio Salazar

El segundo hecho violento se registró bajo el puente vehicular de la calle 21 con avenida Las Américas, donde dos hombres fueron asesinados con arma de fuego. Las víctimas, al parecer, habitantes en condición de calle, dedicados al reciclaje, fueron identificadas como Jesús Antonio Galeano Villada, de 34 años, conocido como ‘chucho’, y Manuel Antonio Rojas Bermúdez, de entre 50 y 54 años, apodado como ‘ratón’.

El coronel Juan Pablo Ruíz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que están investigando las causas de estos homicidios.

“Se registraron tres hechos en diferentes sectores del área metropolitana de Pereira. El primero de estos se registró en la vía Pereira-Cartago, sector El Mirador del corregimiento de Puerto Caldas, donde dos ciudadanos fueron atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en una motocicleta. Posteriormente, en horas de la tarde, en el barrio Centenario de Pereira, dos personas fueron afectadas con arma de fuego, en hechos que son materia de investigación.”

Le puede interesar: La deuda de las EPS con el hospital San Jorge de Pereira está cerca a los $200 mil millones

El tercer caso de ataque sicarial se presentó en la madrugada de hoy, sobre la variante Condina, sector La Gramínea, donde un hombre fue asesinado. Durante la reacción policial, dos personas fueron capturadas luego de abandonar una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el homicidio.

Estos hechos han generado preocupación entre la ciudadanía y las autoridades, no solo por la concentración de crímenes en tan corto tiempo, sino porque reavivan el temor a una nueva ola de violencia.