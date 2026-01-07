En Pereira, por fotodetección, realizarán multas al invadir el carril de Megabús ¿cuándo comienzan?

Durante el mes de enero se culminará la instalación de la infraestructura, así como la señalización necesaria para el funcionamiento de estas cámaras de fotodetección que estarán instaladas a lo largo de los corredores exclusivos del Sistema de Transporte Masivo, Megabús.

Según confirmó el director del Instituto de Movilidad de Pereira, Julián Buitrago, a partir de febrero se iniciará una fase pedagógica que posteriormente dará paso a la imposición de sanciones económicas para las personas que incumplan la norma de tránsito e invadan el carril exclusivo.

“Estamos en una fase de modernización y sobre todo queremos llevar tecnología porque hay temas de movilidad que nos están preocupando mucho, la invasión del carril de Megabus y por eso estamos instalando ahora unas cámaras que detectarán la invasión del carril exclusivo y llegarán fotocomparendos a las casas de todos los que se metan al carril que no pueden usar.”

El funcionario explicó que, en una primera etapa, las cámaras de fotodetección estarán enfocadas en controlar el uso indebido de estos carriles, pero también se utilizarán para detectar vehículos que circulen sin la documentación obligatoria vigente, como la revisión técnico mecánica y el SOAT.

Buitrago hizo un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia y respetar las normas viales, con el fin de evitar sanciones económicas. La multa por invadir el carril exclusivo del Megabús, detectada a través de cámaras de fotodetección, puede superar los 800 mil pesos, una cifra que representa un impacto significativo para el bolsillo de los infractores.

“Es importante que la ciudadanía entienda que se están haciendo unas inversiones muy grandes en modernizar la flota del Megabus, los buses eléctricos, se quiere mejorar mucho el servicio, que la gente pueda tener una mayor disposición de flota, pero entonces necesitamos que el carril esté desocupado, que sólo sea para los buses,” agregó el director.

Finalmente, las autoridades reiteraron que esta medida busca mejorar la movilidad, garantizar la eficiencia del sistema de transporte masivo y fortalecer la seguridad vial en la capital risaraldense.