Detectan irregularidades en servicio de energía en establecimientos comerciales de Plato, Magdalena

En el municipio de Plato las autoridades en conjunto con la empresa de energía eléctrica, lograron detectar nuevas irregularidades en establecimientos comerciales de este sector.

Uno de los casos corresponde a un establecimiento de venta de licores ubicado en el barrio San José, donde se evidenció una acometida intervenida antes de la medida, para evadir el registro real del consumo.

De igual forma, durante las inspecciones técnicas se identificó un caso representativo de mediano consumidor en el sector de Los Guayacanes, también en el municipio de Plato. En este punto, se verificó que el inmueble funciona como un restaurante con uso comercial activo.

Adicionalmente, en este establecimiento se detectó una acometida ilegal y antitécnica, puesto que el medidor registraba de manera parcial el consumo de energía, debido a la presencia de una línea directa conectada en la bornera.

Ante esta situación se hace un llamado a los usuarios comerciales y residenciales a hacer un uso legal, eficiente y responsable de la energía eléctrica, recordando que las conexiones fraudulentas y las irregularidades en el servicio representan un alto riesgo de accidentes eléctricos y afectaciones a la vida e integridad de las personas.