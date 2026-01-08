Central de Transporte de Santa Marta rechaza el uso de sus instalaciones para propaganda política

Santa Marta

A través de un comunicado, la Central de Transporte de Santa Marta expresó su rechazo luego de conocerse en redes sociales la publicación de un video en donde se referencia a la entidad haciendo publicidad a favor de una candidatura política.

Ante lo ocurrido la gerencia administrativa aseguró que no apoya, no respalda y no ha concedido permiso alguno; para hacer uso de la imagen de la entidad para tal fin. En ese orden de ideas, exhorta a todos los aspirantes a cargos públicos, de abstenerse a realizar cualquier tipo de material videográfico al interior y exterior de la Terminal.

Por otro lado, la entidad se refirió a los actores representados en el video por lo que manifestaron a las respectivas gerencias la violación al uso de imagen de una entidad de carácter público para dicho fin y el inicio de un proceso en contra de quienes se hicieron partícipes.