Hay que pensar como niños y vivir el presente: John Cohn, ‘El científico loco’

Jhon Cohn, más conocido como ‘El científico loco’, es un ingeniero de IBM, experto en internet, que destaca la importancia de jugar en el trabajo y el poner en práctica las ideas más arriesgadas para aprender del fracaso y explotar la creatividad.

El estadounidense comentó durante la entrevista sobre los jefes que no dejan implementar esas dinámicas en las empresas: “realmente la mayoría de innovaciones que he creado me han ayudado a arriesgarme y por esto he descubierto muchas cosas. Los jefes deben darle un poco el chance a las nuevas ideas y a los jóvenes porque cuando uno llega a los altos cargos pierde la pasión, los jóvenes trabajan con pasión”.

Sobre el motivo que lo llevó a pensar de manera abierta, Cohn expresó que: “Nunca he conocido a alguien que no se sienta orgulloso de sus errores. El internarlo es lo más importante, hay que enseñarle a las personas a correr el riesgo porque si no se va a tener miedo a salir adelante”.

El ingeniero hace énfasis en ‘pensar como niños’ y vivir el presente, frente a esto, dejó claro que: “cuando somos grandes tenemos tantas cosas en la cabeza que se nos olvida jugar, y se nos olvida que el presente es un juego. Tenemos que dejar a un lado las preocupaciones y vivir el presente”.

Para finalizar, el ‘científico loco’ expresó que la forma correcta de enseñarle a los niños a que el fracaso hace parte de la vida es: “ser padre es el mejor experimento que he tenido. Hay que mostrarles a los hijos que no siempre hay que estar preocupado, hay que enseñarles a cometer errores y a correr riesgos.”