"Ignorantes", las afirmaciones de Maluma a seguidores que lo critican

El cantante Maluma publicó en Instagram un video en el que aparecía con una leona cachorro que, según él, había sido rescatado, pero muchos de sus seguidores creyeron que se trataba de la nueva mascota del cantante lo que generó polémica.

Ante esta situación Maluma dijo que: "Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado".

"¿Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota?. ¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle?. ¿Por qué no van y salvan animales?, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes" agregó.

A raíz de esta situación el cantante de música urbana cerró la red social durante casi 24 horas después de la polémica que desató este video, pero ya se encuentra nuevamente en Instagram.