Insomniac y Ocesa Colombia presentan el primer Beyond Wonderland Bogotá

Hoy, Insomniac y OCESA COLOMBIA revelaron que el icónico festival Beyond Wonderland viajará a Colombia por primera vez el sábado 9 de noviembre de 2019 donde hará su debut en Bogotá en el Parque Salitre Mágico. Beyond Wonderland traerá a miles de fans el ambiente único y la espectacular producción que lo ha puesto como uno de los festivales referentes en Norteamérica. El primer Beyond Wonderland Bogotá presentará lo mejor del talento global en tres impresionantes escenarios y muchas sorpresas más. Las entradas en etapa early bird para el esperado evento saldrán a la venta el martes 2 de julio a las 10 AM a través de los canales oficiales de ETICKET.

Desde su creación en 2010, Beyond Wonderland ha cautivado a más de 400,000 fans en memorables eventos en San Bernardino, Mountain View, Seattle y Monterrey en México. Insomniac le ha dado continuidad al viaje de Alicia a través del País de las Maravillas mejor conocido como Wonderland, y ahora ese viaje llegará a Bogotá con nuevos amigos, magníficas vistas y sonidos. El Parque Salitre Mágico y sus atracciones abrirán sus puertas al Beyond Wonderland permitiendo a los asistentes nuestros “Headliners”, vivir una experiencia única en la ciudad, explorar el interminable mundo de color, personajes, carros alegóricos e inolvidables presentaciones en un festival único. Mantente al tanto del sitio oficial para descubrir el line up completo y más detalles.

Beyond Wonderland será para mayores de edad (18+) y contará con dos localidades, General y VIP