Intercambio de mensajes entre María Fernanda Cabal y Tanja Nijmeijer

A través de su cuenta de Twitter, la senadora María Fernanda Cabal protagonizó un intercambio de mensajes, después de que Tanja Nijmeijer, conocida como ‘la holandesa’, y ex miembro de las Farc, publicara un trino en el que mencionaba la situación de orden público que se vivió en Cali el pasado domingo, 9 de mayo.

En la publicación, Tanja Nijmeijer hace referencia asegurando que los indígenas, miembro del Cric, fueron atacados por las Fuerzas Armadas de Colombia y también por ciudadanos caleños que tienen afinidad por la política de la derecha, y que estos estaban armados.

Indigenous guards attacked by colombian Armed Forces & right-wing armed civilians in the South of Cali, Colombia. 9 indigenous wounded.



Indigenous say: This strike is not about ideologies or politics. It is a demand of Colombian people for a change in society. https://t.co/iRx0uiRlx4