J Balvin comparte sentida reflexión luego que amigo cercano se quitara la vida

J Balvin habló por medio de sus historias de Instagram de la reciente pérdida que sufrió en su vida por cuenta de un amigo cercano, Michael Pereyra, que se suicidó en días pasados.

“Hoy se suicidó alguien que me dio la oportunidad cuando estaba empezando. La salud mental no es un juego y no es debilidad”, afirmó Balvin, quien se convirtió en padre hace un mes.

El cantante paisa ha sido un abanderado en la industria musical para hablar de la importancia de la atención a la salud mental, asegurando que durante muchos años él mismo ha emprendido una batalla contra la ansiedad y la depresión.

"La salud mental no es un juego y no es debilidad, no es desagradecimiento y no es falta de Dios", inició su reflexión el intérprete de '¿Qué más pues?'.

En las publicaciones realizadas el pasado 9 agosto, se dejó ver visiblemente afectado por el triste desenlace de Pereyra y así se lo manifestó a sus seguidores:

"Lloro por empatía, por todos los que padecen este infierno, porque somos humanos y vulnerables. Duele. Lo siento por su familia. Escuchar a tiempo, solo escuchar. Las enfermedades de salud mental es una nueva pandemia, solo que pocos hablan de ello", expresó.