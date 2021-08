Angélica Blandón denunció ser víctima de machismo al no poder registrar a su hija

La actriz aseguró en su cuenta de Instagram que se dirigió a las Notarias 18 y 23, ubicadas en Bogotá, para realizar el registro de su hija Candela. Lo que parecía una diligencia común terminó en una problemática ya que, de acuerdo a su denuncia, fue víctima de machismo.

En su relato, comentó que decidió dirigirse hasta los lugares sin compañía de su pareja y padre de la menor para realizar el trámite, pero le fue negada la opción de registrarla sola.

Lea aquí: Angélica Blandón compartió foto con su bebé recién nacida en el hospital

Según explicó, pese a que en Colombia es permitido que la madre registre sola a una criatura, esta opción le fue negada ya que los funcionarios de las entidades afirmaron que era obligatoria la presencia del progenitor, en caso que en el futuro ella necesitara demandar al progenitor por alimentos.

"En la Notaría 18, se le negó el dereho fundamental a tener un nombre. Resulta que yo hubiese podido registrar a la menor como madre soltera, o dejar el procedimiento hasta la mitad para que luego lo completara el padre, pero allí no me dejaron entrar directamente y desde la puerta me dijeron: 'Mire mamá usted no puede registrar a su menor de edad'", explicó.

Le puede interesar: Carolina Guerra estaría embarazada de su primer hijo

La artista se mostró visiblemente afectada ante sus seguidores, afirmando que era necesario que la lucha del feminismo siguiera en Colombia para garantizar los derechos de las madres.

“Estamos en un Gobierno que es machista, patriarcal y que no respeta los derechos que tenemos como mujeres y como madres”, comentó.