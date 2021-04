Jane Birkin habla de su disco “Oh! Pardon Tu Dormais”

La cantante y actriz inglesa Jane Birkin dijo en la W que “Serge Gainsbourg era divertido y le encantaba ser el payaso de la noche. Tengo los mejores recuerdos de esa época”.

Manifestó que “en el show que viene pronto habrá muchas canciones de esa época”.

Explicó que la canción ‘Oh! Pardon Tu Dormais’ “está inspirada en una película que hice hace 25 años, donde él estaba dormido y la mujer se empieza a desesperar porque no despertaba”.

“Durante 7 años no canté porque no tenía nada que decir. Luego unos amigos me dijeron que tenía que escribir y empecé a hacer muchos textos sin música”, recalcó.

Sobre la cartera que lleva su nombre indicó que “desde hace cinco años me empezaron a dar dinero. Si yo recibiera un porcentaje de esa cartera, simplemente no tendría que trabajar”.