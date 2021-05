Jessica Cediel mostró los resultados de su entrenamiento con pequeño bikini

La presentadora colombiana Jessica Cediel compartió un video a través de su cuenta de Instagram que le ‘robó’ el corazón a más de uno de sus seguidores.

Se trata de un video en el que aparece frente a un espejo vestida con un pequeño y ajustado bikini amarillo.

Según Cediel, el motivo por el que decidió compartir esas imágenes es porque le quería dejar ver a sus fans cómo va su proceso para subir de peso y ganar masa muscular.

“Paso para saludarlos en vestido de baño. Yo sé, es un saludo atípico, pero quería compartirles algo de mi proceso porque para los que no saben estoy haciendo todo lo posible por ganar peso y masa muscular, me adelgazo muy fácil”, dijo.

“He estado juiciosa entrenado, tomando vitaminas, proteínas y comiendo muy bien. Recuerden que todos somos diferentes, no se comparen porque ustedes son su propia motivación. Me hacen falta tres kilos más, pero me gusta lo que veo”, agregó.

Al ver la escultural figura de Cediel, usuarios de redes sociales mostraron su admiración por la mujer y también elogiaron su cuerpazo.

“Mientras tu quieres subir de peso, otras sufrimos por bajar (…). Definitivamente Dios tiene sus favoritas (…). Yo te regalo los 3 kilos”, fueron algunos de los comentarios.