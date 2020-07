Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Ennio Morricone

PRIMERA HORA

I knew i loved you - Celine Dion

Deborah´s theme ( I knew i loved you) - Ennio Morricone

The good, the bad and the ugly - Quincy Jones, Herbie Hancock, Patti Austin

The good, the bad and the ugly - Ennio Morricone

Here´s to you - Ennio Morricone & Joan Baez

Bugsy - Ennio Morricone

Once upon a time in the west - Bruce Springsteen

Once upon a time in the west - Ennio Morricone

Conradiana - Andrea Bocelli

Morricone: Chi Mai - Ennio Morricone

The ecstasy of gold - Metallica

The ecstasy of gold - Ennio Morricone

On earth as its in heaven - Ennio Morricone

Piazza di spagna - Ennio Morricone

Forse basta - Ennio Morricone

SEGUNDA HORA

Main theme from “Malena” - Yo-Yo Ma

Duello nel Texas, pt 15 - Ennio Morricone

Come sail away - Renée Fleming, Ennio Morricone

Tema italiano - Ennio Morriocone

Gabriel’s oboe (live) - Roma Sinfonietta, Ennio Morricone

Esecuzione radiofónica - Ennio Morricone

Conmigo - Daniela Mercury, Ennio Morricone, Eumir Deodato

La luz prodigiosa - Dulce Pontes, Ennio Morricone

Lost boys calling - Roger Waters & Ennio Morricone

The tropical variation - Ennio Morricone

Alla finestra - Ennio Morricone

Love affair - Chris Botti

Morire e viverti - Ennio Morricone

TERCERA HORA

Addio monto - Taro Hakase, Ennio Morricone

Grazie zia - Ennio Morricone

L’ ultima diligenza di red rock - Ennio Morricone

Jim Jones at Botany Bay - Ennio Morricone

Il mio nome é nessuno - Ennio Morricone

Ah, ah ah - Ennio Morrcione

Cinema paradiso - Ennio Morricone

Dissolvenze desertiche - Ennio Morricone

Notturno marino - Ennio Morricone

Insede tra le colonne - Ennio Morricone

La battaglia di Alegri - Ennio Morricone

The untouchables - Ennio Morricone

The legend of the pianist - Ennio Morricone

Theme (From “The Master and Margherite”) - Ennio Morricone

Queimada - Ennio Morricone