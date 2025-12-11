“Están fortaleciendo su servicio de internet”: Exdirector de CRC aplaude resultados de WOM en informe

Sergio Martínez, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta parta hablar sobre el más reciente informe que dejó en evidencia a los operadores que prestan el mejor servicio de internet a los colombianos.

Según este estudio, la mejor velocidad de descarga la tiene Claro seguido de WOM, Tigo y Movistar.

Respecto a esto, Martínez afirmó que este es un informe muy interesante que se realiza con la nueva metodología que se llama crowdsourcing.

“Este mide directamente la calidad desde nuestros terminales. Nosotros en nuestros terminales, en los teléfonos que tenemos en nuestros bolsillos, tenemos la facilidad que estos dispositivos mandan la información directamente a una serie de aplicativos y esta es la nueva metodología que nos da los resultados”, dijo.

Asimismo, aplaudió que WOM tenga tan buenos resultados y esté muy cerca de liderar el listado.

“Eso quiere decir que han hecho las inversiones en redes y que están fortaleciendo su servicio. Y también me parece positivo los otros operadores porque también refleja que se mantiene la inversión para mejorar la calidad que en términos generales la veo muy positiva con el informe”, afirmó.

¿Por qué otros operadores no están de primeras?

“Puede ser por el muestreo, por la cantidad, digamos, de información. Es importante mencionar que esta metodología depura mucho más la información, entonces, es una red pequeña que no abarca más del 10% del mercado, entonces se nota el esfuerzo que se está haciendo en el foco de la calidad”, aseguró.

De este modo, subrayó que este estudio deja ver que en Colombia se está mejorando la calidad de los servicio de internet.