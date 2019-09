Julio Sánchez Cristo DJ: Top Spotify Verano

PRIMERA HORA

Señorita - Camila Cabello & Shawn Mendes

I don´t care - Ed Sheeran & Justin Bieber

Bad guy - Billie Eilish

Old town road - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Calladita - Bad Bunny & Tainy

Beutiful people - Ed Sheeran & Khalid

Otro trago - Darell & Sech

Someone you loved - Lewis Capaldi

Goodbyes - Post Malone & Young Thug

Sunflower - Post Malone & Swae Lee

Ransom - Lil Tecca

Soltera Remix - Bad Bunny, Daddy Yankee & Lunay

If i can´t have you - Shawn Mendes

Money in the grave - Drake & Rick Ross

Con calma - Daddy Yankee & Snow

SEGUNDA HORA

Piece of your heart - Goodboys & Meduza

Truth hurts - Lizzo

Never really over - Katy Perry

Loco contigo - Dj Snake, J Balvin & Tyga

Panini - Lil Naz X

No me conoce - Jhay Cortez, J Balvin, Bad Bunny (Top Spotify Colombia)

11pm - Maluma (Top Spotify Colombia)

La canción - Bad Bunny, J Balvin (Top Spotify Colombia)

China - Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Ozuna (Top Spotify Colombia)

Que mas pues - Remix - Dalex Farruko, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Maluma (Top Spotify Colombia)

Cuaderno - Dalex, Feid, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Nicky Jam (Top Spotify Colombia)

Verte ir - Anuel AA, Brytiago, DJ Luian, Darell, Mambo Kingz (Top Spotify Colombia)

Pa mí - Cazzu, Dalex, Feid, Khea, Lenny Tavárez, Rafa Pabo (Top Spotify Colombia)

TERCERA HORA

Que pretendes - Bad Bunny, J Balvin (Top Spotify Colombia)

Te robaré - Nicky Jam, Ozuna (Top Spotify Colombia)

Tal vez - Paulo Londra (Top Spotify Colombia)

La boca - Camilo, Mau y Ricky (Top Spotify Colombia)

Destino - Greeicy, Nacho (Top Spotify Colombia)

Con altura - El guincho, J Balvin, Rosalia (Top Spotify Colombia)

Si se da - Farruko, Myke Towers (Top Spotify Colombia)

Solita - Farruko, Sech, Zion & Lennox (Top Spotify Colombia)

Contando lunares - Don Patricio, Cruz Cafuné (Top Spotify España)

Cristina - Maffio, Justin Quiles, Nacho, Shelow Shaq (Top Spotify España)

Con altura - ROSALÍA, J Balvin, El Guincho (Top Spotify España)

Aute cuture - ROSALÍA (Predicción fallida Spotify)

Me quedo - Aitana, Lola Indigo (Predicción fallida Spotify)

Calma - Pedro Capó, Farruko (Predicción fallida Spotify)

Te soñé de nuevo - Ozuna (Predicción fallida Spotify)