Kylie Jenner y Travis Scott se niegan a 'etiquetar' su relación

El rapero Travis Scott y la estrella televisiva Kylie Jenner siguen sin aclarar la naturaleza de la relación que mantienen desde que, el pasado octubre, anunciaran el fin de su romance propiamente dicho para, en su lugar, dedicar su tiempo y energía a la crianza conjunta de su hija Stormi, quien acaba de cumplir su segundo año de vida.



Las últimas informaciones que han trascendido de su círculo más cercano, de las que se ha hecho eco la revista People, apuntan precisamente al escaso deseo que tendría la expareja de "etiquetar" el vínculo que les une en la actualidad, el cual no parece diferenciarse demasiado del que presidía la anterior etapa de su tiempo juntos.



"Las cosas están muy bien entre Kylie y Travis, están muy felices y claramente satisfechos con la situación en la que se encuentran, la cual funciona para los dos. No quieren etiquetar su relación y prefieren dejar que fluya con naturalidad, pero lo que está claro es que ninguno de los dos ha empezado a ver a otras personas", ha explicado un informante a la citada publicación.



Cierto es que el músico y la también empresaria han dejado patente en numerosas ocasiones que siguen tan unidos como siempre, y no solo por su objetivo de garantizar un ambiente de estabilidad familiar para su pequeña, sino también debido al cariño y la admiración que no han dejado de sentir el uno por el otro.



"Tenemos una relación maravillosa, somos los mejores amigos. Los dos amamos con locura a Stormi y solo queremos lo mejor para ella. Estamos conectados y perfectamente coordinados. En estos momentos pienso en mis padres [los ya separados Kris y Caitlyn Jenner] y en cómo se implicaban con nosotras. Yo quiero lo mismo para mi hija", explicaba la propia Kylie hace unos meses.