La banda Creedence Clearwater Revival anunció su retiro de los escenarios

Stu Cook compartió durante el programa que él no sabía que iba a ser un músico profesional pese a que la mayoría de su familia se dedicaba a la música.

En cuanto a cómo se creó Creedence Clearwater Revival y la historia del nombre expresó que: “cuando iniciamos teníamos otro nombre, pero queríamos un nombre que nos llevara al éxito y mostrara ese renacer de la banda.”

Have you ever see the rain, es una de las canciones más emblemáticas de la banda, incluso tiene una versión en español de Juan Gabriel, quien fue un ídolo en Latinoamérica, frente a esto comentó: “la historia de esta canción es lo que hay detrás de la ruptura que hubo en la banda en 1972. Sí conocía esta versión, suena muy bien en español a pesar que no tiene en mismo ritmo.”

Este año es la gira de despedida de Creedence, frente a eso dijo que: “nos cansamos de viajar, estaremos en Chile y en Brasil en el mes de octubre.”