La contundente respuesta de Elton John a quienes critican a los duques de Sussex

En los últimos días los duques de Sussex han sido víctimas de constantes críticas por redes sociales y esto es debido a sus recientes vacaciones hacia España y Francia.

Pero a quien lo le gustó para nada este tipo de críticas fue al cantante Elton John, por lo que decidió pronunciarse sobre el hecho por medio de su twitter, en donde arremetió fuertemente a quienes trataban de intimidar a los duques.

“Siento una profunda obligación de proteger a Harry y su familia de la misma intrusión innecesaria de la prensa que contribuyó a la muerte prematura de Diana”, escribió el músico en uno de sus tuits.

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z