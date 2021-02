La dura y concreta respuesta de Jessica Cediel a mujer que la insultó en redes

La presentadora colombiana Jessica Cediel se volvió tendencia en redes sociales luego de que compartiera la contundente respuesta que le hizo a una seguidora que la insultó a través de su cuenta de Instagram.

Y es que luego de que Cediel compartiera una fotografía suya con una escotada blusa blanca, la mujer le escribió que era una “prostituta” y demás improperios.

“Hay gente muy enferma en esta vida. Definitivamente cada quién irradia lo que tiene en su corazón”, escribió Cediel en una de sus historias.

“Si no le gusto, ¿para qué me sigue? Y si no me conoce ¿por qué me trata así’”, fue la dura respuesta de la presentadora.

A propósito, muchos seguidores de Cediel compartieron su posición ante las acusaciones e insultos de la usuaria.

“No le pongas cuidado y sigue adelante con tu vida, eso es pura envidia (…). Nena, te doy un consejo: aléjate de redes por un tiempo (…). Terrible insultar a las personas por envidia”, comentaron sus fans.