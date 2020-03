La fuerte confesión de Daniel Radcliffe sobre los estragos que le dejó "Harry Potter"

El reconocido protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe, hizo una fuerte confesión mientras daba una entrevista a un medio italiano. El actor dijo que “mi alcoholismo se debe a ‘Harry Potter’ y empeoró porque me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre y eso me estresaba”

Adicional a eso, en entrevista con BBC, destacó que “No me sentía cómodo conmigo mismo, ni con la versión sobria de mí. Entonces bebía. Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con interés y curiosidad, porque no era solo una persona ligeramente brillante, todavía era el niño Harry Potter”.

Finalmente el actor reveló que lleva una década sobrio gracias a la ayuda de sus padres.