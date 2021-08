La Liendra pide a sus seguidores orar para que él recupere su cuenta de Instagram

El influenciador colombiano Mauricio Gómez, ampliamente reconocido en las redes sociales como La Liendra, les pidió a todos sus seguidores unirse en oración para así pedirle a Dios que le devuelvan su cuenta de Instagram, la cual fue cerrada por la misma aplicación.

A través de un video en una nueva cuenta provisional, el instagramer apareció junto a un velón color naranja invitando a sus fans a hacer una cadena de oración.

“Aún no sé nada de mi cuenta, no me dan respuesta. Ofrezco plata, muevo contactos, pero nada. Así que yo estoy muy feliz y con mucha fe de que la voy a recuperar. Por eso, le voy a pedir a ‘diosito’ que me ayude a recuperar mi cuenta”, expresó.

“Si usted quiere, le nace, puede y es creyente, lo invito a echarse la bendición y a poner mi situación en su oración. Entre todos podemos lograr algo bien ‘bacano’. Sé que la fe mueve montañas y creo mucho en Dios”, agregó.

Y es que La Liendra se ha visto envuelto en una polémica por su intercambio de mensajes con el humorista Gerly Hassam Gómez, quien, al enterarse de que le había cerrado la cuenta al influenciador, cuestionó su comentario sobre el estudio en Colombia.

“El estudio es necesario, pero no la única forma de salir adelante. Así que, si tienes un cartón, eso no te hace mejor persona que alguien”, afirmó en su momento La Liendra.