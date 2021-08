“Me han escrito ‘Pallaso’ y ‘vruto’”: Hassam sobre seguidores de La Liendra

El humorista colombiano Gerly Hassam Gómez, conocido por sus personajes ‘Rogelio Pataquiva’ y ‘Próculo Rico’, se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de un intercambio de mensajes con el influenciador Óscar Mauricio Gómez, La Liendra.

Todo comenzó cuando La Liendra compartió historias en su Instagram en donde aseguró que estudiar no es la única forma de salir adelante en Colombia, comentario por el cual recibió cientos de críticas.

Semanas después, La Liendra reapareció en redes asegurando que le habían cerrado su cuenta de Instagram en donde tenía millones de seguidores. Ante esto, Hassam realizó una publicación en Twitter en la que reaccionó con una pulla al joven influenciador.

“Cuando La Liendra dijo: ‘La educación no es la única forma de salir adelante’, expresó una triste verdad, como cuando Pambelé dijo: ‘es mejor ser rico que pobre’. Lo que hay que preguntar, es qué entiende él por ‘salir adelante’”, escribió el humorista.

Posteriormente, La Liendra respondió al comediante: “salir adelante y tener éxito es encontrar un propósito y hacerlo con pasión. Por ejemplo, mi pasión es entretener y mi propósito es inspirar”.

Ante este ‘choque’ en redes sociales, los seguidores de ambas personalidades abrieron un debate en el que atacaron tanto a Hassam como a La Liendra.

Sin embargo, el humorista decidió responderle a quienes lo insultan por sus comentarios contra el instagramer.

🥲 Me han escrito muchos seguidores de la liendra.

Me dicen “Pallaso”, “vruto” “invecil” y que la “edukasion” no es la única forma de salir adelante.

Qué tal le hubiera escrito alguna ofensa.