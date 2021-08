La Liendra le responde a Hassam crítica sobre la educación en Colombia

Óscar Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como La Liendra, se ha convertido en el protagonista de los titulares en Colombia luego que anunciara que su cuenta de Instagram había sido cerrada.

En uno de sus últimas charlas con sus seguidores publicada en su eliminada cuenta, Gómez generó polémica luego de recordarle a las personas que los influenciadores no tienen la culpa de ganar más que un profesional en Colombia.

También, afirmó que la educación no es la única forma de salir adelante en el país: “Lo del cartón de bachillerato es más por la mamá. El día en que me gradúe es porque se lo quiero mostrar a mi madre, no porque lo necesite en mi vida. El estudio es necesario, pero no la única forma de salir adelante. Así que, si vos tienes un cartón, eso no te hace mejor persona que alguien”, afirmó.

Precisamente sobre ese punto, Hassam le envío una pulla por medio de Twitter al influenciador quindiano: “La educación no es la única forma de salir adelante” y dejó el interrogante de qué entiende el influenciador por este término.

Cuando la liendra dijo “La educación no es la única forma de salir adelante” expresó una triste verdad, como cuando Pambelé dijo “es mejor ser rico que pobre”. La educación en este país no es sinónimo de progreso. Lo que hay que preguntar, es qué entiende él por “salir adelante”. — Hassam (@oficialHASSAM) August 12, 2021

Este rifirrafe de opiniones tiene otro capítulo, y es que pese a que Gómez no tiene activa su cuenta oficial, no dudó en publicar su opinión sobre lo expresado por el comediante.

"Todos tenemos un arte y don para explotar, el estudio no es solo tomar una clase o coger un cuaderno, es hacer todo con pasión y amor, pero lo más importante es saber que el conocimiento es un resultado de la disciplina. Sin importar lo que hagas, hazlo con amor", expresó en un nuevo post.