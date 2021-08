La Liendra asegura que el cierre de su Instagram fue por apoyar a 'Epa Colombia'

El quindiano Óscar Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como 'La Liendra', se ha convertido en uno de los 'instagramer' más famosos del país coleccionando millones de seguidores en esa red social.

El 13 de agosto algunos de sus seguidores reportaron desde horas de la mañana que el contenido del perfil oficial del influenciador estaba completamente eliminado, pero fue el mismo Gómez quien confirmó que su cuenta fue cerrada.

“No tengo explicación lógica, me dijeron que me la cerraron. ¿Quién lo hizo?, no sé, no son personas buenas (…) la verdad tenemos fe que la vamos a recuperar, estamos moviendo contactos (…) esto no es una red social, Instagram es mi vida”, relató en medio del llanto La Liendra.

Recientemente, a través de su perfil de Instagram temporal, Gómez afirmó que luego de pensar en posibles razones que llevaron al cierre de su cuenta, planteó que podría estar directamente relacionado con su pública molestia por la condena de cinco años a la que fue sentenciada Daneidy Barrera, mejor conocida como 'Epa Colombia', por vandalismo.

"Resulta que el motivo por el cual me cerrraron mi cuenta fue por irme en contra de la justicia. Un día antes, yo hice como 20 historias defendiendo y apoyando a la 'Epa Colombia', dando mi opinión de que era mucho tiempo que le habían dado para la cárcel y que de verdad hay muchas personas que roban y están libres. ¡Ajá, por darle apoyo a la 'Epa'! Por eso a ciertas personas no les gustó lo que dije y me reportaron, solamente por apoyar a la Epa", afirmó.

Además, aseguró que más pronto de lo imaginado podría recuperar su perfil oficial.

El día que su cuenta fue eliminada, 'La Liendra' se dejó ver visiblemente acongojado por la noticia, asegurando que este era su medio de trabajo, y más que eso, hacía parte incondicional de su cotidianidad.

"¿Qué voy a hacer mientras tanto? No sé qué hacer, no me esperaba esta noticia, es la peor pesadilla que uno puede tener, esta es mi empresa y mi vida. Les pido que tiren buena energía y que prendan una veladora, yo no hago esto por plata sino porque lo amo hacer. No saben cómo estaba”, dijo.

También reprochó el acto de quienes borraron su cuenta: "Sé que no soy una mala persona, no mato, no robo, no soy una clase de persona mala para que le pasen estas cosas. Lo dejo todo en manos de Dios", comentó.

Gracias al trabajo que ha desempeñado desde hace varios años en Instagram, y otras redes sociales, ha creado un emporio económico del que ya hace parte una finca, un apartamento, un penthouse, una empresa, carros de lujos y varios viajes alrededor del mundo a lugares como Dubai.