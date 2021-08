Solo pido una segunda oportunidad: Epa Colombia reaparece desconsolada en redes

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, fue condenada a cinco años de prisión intramural por actos de vandalismo que realizó en una estación de Transmilenio en Bogotá en 2019. Además, la mujer deberá enfrentarse a una inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber por el mismo término de la sanción principal y el pago de una multa de 492 salarios mínimos.

El 12 de agosto, a solo unas horas del pronunciamiento de su fallo del Tribunal de Bogotá, la empresaria de las keratinas se manifestó sobre este hecho en sus redes sociales, primero a través de una historia de Instagram.

Ahora, a través de su cuenta una grabación en IGTV, Barrera se dejó ver visiblemente afectada por el fallo del Tribunal, asegurando que su proceso de resocialización, en el que se enfocó en generar más empleo con su empresa, no había bastado para ser merecedora de una segunda oportunidad por parte de la Fiscalía.

“Realmente estoy triste porque esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos, yo le dije a la Fiscalía que yo le pagaba con las keratinas mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel”, mencionó.

Este pronunciamiento se hace público luego de la celebración por la sentencia que realizó el fiscal Francisco Barbosa: “Les dije que me dieran una segunda oportunidad porque yo genero empleo de miles de personas, yo pago unos sueldos muy grandes que yo quería cambiar. La Fiscalía no me ha querido ayudar. Yo siempre toco puertas”, agregó.

También aseguró que hizo lo propio con el Distrito para tratar de remediar su error con el sistema de transporte de Transmilenio: “Quise hacer campañas con el Transmilenio, quise hacer miles de cosas, pero ellos por ningún lado me han escuchado. Quiero que me den la oportunidad”, dijo entre lágrimas.