Atraco en norte de Bogotá: recuperaron vehículo y dieron de alta a la víctima que resultó lesionada

Bogotá

En las últimas horas, en el norte de Bogotá, en el barrio Mazurén, se vivió un violento hecho donde varios delincuentes con armas de fogueo atacaron a un hombre por robarle su carro. En medio del forcejeo, el hombre recibió varios impactos.

Ante los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que se recuperó el vehículo robado y la persona lesionada ya fue dada de alta.

“Gracias al trabajo realizado por nuestra seccional de investigación criminal y nuestra seccional de inteligencia, logramos con la ubicación de este vehículo. Es de resaltar que en este hecho uno de los tripulantes resulta lesionado, donde damos un parque en tranquilidad, el cual fue dado de alta por el centro médico, el cual no reviste ningún tipo de gravedad”, mayor Milton Pachón, comandante de la Estación de Policía Suba.

Entretanto, la Policía confirmó que se continúa trabajando con la Fiscalía General de la Nación con el fin de dar captura a los responsables de este hecho.

