MinMinas responde por alzas de tarifa de luz para salvar a Air-e: “es temporal y solidario”

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea. (Foto de JUSTIN TALLIS/POOL/AFP vía Getty Images) / JUSTIN TALLIS

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió a las críticas de quienes rechazan un incremento en la tarifa de luz que aplicará para todas las personas y empresas. El porcentaje del alza dependerá del estrato y según las estimaciones de esa cartera quedará así:

Ampliar

Palma afirmó que el problema energético del caribe no es solo de los costeños, sino que es un problema nacional. Por tanto, señaló que con esta medida están evitando un daño mayor y construyendo soluciones de fondo.

“Recibimos un sistema al límite: empresas quebradas que se las dieron a privados, deudas acumuladas y riesgo real de apagones. No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica”, afirmó el ministro de Minas.

A ello agregó que “esta es una propuesta temporal, para la discusión. Responsable como lo hicimos con el Fepec. Difícil, pero necesaria. El país ha pagado carreteras y obras. Ha salvado bancos. Es necesario proteger a la gente a través de un derecho fundamental. Este aporte es temporal y solidario, para proteger un servicio esencial mientras corregimos las fallas estructurales que otros dejaron crecer”.

Palma remató: “gobernar es asumir responsabilidades, no mirar para otro lado”.

Se debe recordar que este es un borrador de resolución por lo que el jefe de la cartera de Minas afirmó que evaluarán los comentarios de la ciudadanía.