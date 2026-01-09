Carrera por las elecciones legislativas 2026: esta sería la alianza del ‘Barguilismo’ en Sucre. Foto: prensa David Barguil.

Siguen las movidas de cara a las elecciones legislativas del año 2026. El conservador David Barguil hizo oficial el respaldo de la concejal de Sincelejo, Daniela Vergara, quien es la esposa del destituido exalcalde de la capital sucreña Andrés Gómez, apartado de su cargo por doble militancia en 2022.

Vergara hace parte de la oposición del gobierno que preside el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.

“Estoy apoyando a un hombre trabajador, profesional que ha hecho mucho por nuestro país y en este momento vamos con él fuertemente. Así como ha trabajado por Córdoba, sé que lo va a hacer por el departamento de Sucre”, expresó la concejal del Partido Conservador.

Cabe recordar que Daniela Vergara ha estado durante dos periodos en el Concejo de Sincelejo y ha sido una de las más votadas en esta sección del país.

A través de un comunicado, emitido por el equipo de David Barguil se precisó que Vergara “desde la bancada de oposición ha ganado protagonismo y el respaldo de los sincelejanos por alzar la voz y denunciar presuntas irregularidades”.

David Barguil aspira a Senado y se enfrenta a quienes fueron sus aliados políticos en Córdoba, el exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda y el actual representante a la Cámara, Wadith Manzur.