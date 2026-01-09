Familiares de colombianos detenidos en Venezuela están a la expectativa por una posible liberación

Familiares de más de 30 colombianos detenidos en Venezuela esperan su liberación. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Luego del anunció de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde se dio a conocer las excarcelaciones de presos que están en cárceles del vecino país, familiares de colombianos detenidos en Venezuela están a la expectativa por el futuro de sus seres queridos.

“La verdad estamos con muchas emociones encontradas, a la expectativa de lo que va a pasar”, dijo Vicky Latorre, esposa de uno de los colombianos detenidos en Venezuela.

“Vimos la noticia internacional de que se iban a hacer liberaciones de los presos políticos, pero hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento ni por parte del gobierno colombiano ni del venezolano, de que haya alguna lista en la cual estén nuestros familiares”, agregó la mujer.

Indicó que tanto ella como los familiares de los otros 21 colombianos “seguimos a la expectativa, orando, confiando mucho en Dios y de que pronto vamos a tener a nuestros familiares y que respeten la vida y la libertad de ellos”.

Recordemos que estos colombianos llevan más de un año en cárceles de Venezuela, acusados por delitos como espionaje y terrorismo.