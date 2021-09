La nueva versión de “El Reloj Cucú” es una tristeza resulta: Fher Olvera

Fher Olvera, vocalista y líder de Maná, habló en La W sobre la nueva versión de “El Reloj Cucú” junto a Mabel, exparticipante de La Voz Kids México.

Manifestó que “es una tristeza resulta, una tristeza que se convierte en una especie de recuerdo alegre de todo lo que existió con mi padre hasta que murió. Muy contento de volver a sacar este tema que siempre había estado en muchos corazones”.

Contó que “la verdad estamos muy contentos de sacarla porque es un honor para todas las madres solteras, a todas las viudas, a todas las mujeres que se divorcian y quedan con la responsabilidad. Las mamás solteras son las mujeres a las que más admiro”.

Por otro lado, Fher Olvera indicó que “Mabel es una artista y no podía creer lo que estaba oyendo. He escuchado muchas voces y esta ha sido una de las que más me ha impactado porque sale de una niña de 12 años”.

Además, señaló que “el documental cuanta la historia de Mabel, habla también de cómo se sintió ella y yo también platico mi experiencia de cómo me sentí cuando mi padre muere”.