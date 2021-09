Instagram cerró nuevamente la cuenta de La Liendra en menos de un mes

Los seguidores del influencer colombiano Mauricio Gómez, quien se hace llamar La Liendra, encontraron que nuevamente su perfil fue desactivado en Instagram. Se trata de un aparente cierre a menos de un mes de recuperar su cuenta.

Su novia, la también influenciadora Dani Duke, compartió a través de sus redes sociales una foto junto a La Liendra confirmando lo que sucedió. “Lastimosamente le volvieron a cerrar la cuenta a mi novio. Les manda muchos saludos, bendiciones y que espera volver lo más pronto”, escribió junto a la imagen.

Le puede interesar: Lina Tejeiro aparece en sus redes sociales con un fuerte golpe en el rostro

El cierre de la cuenta del instagramer ocurre a menos de un mes de haberla recuperado. A inicios de septiembre compartió su desenfrenada celebración tras volver a las redes.

Días antes había anunciado que lo habían suspendido en esa plataforma. Aunque no aclaró las razones del cierre, apareció llorando en un perfil alterno y hasta pidió oraciones a sus seguidores para recuperarla.

Le puede interesar: Jessi Uribe asegura que no tolerará más mensajes en contra de Paola Jara

En su momento también desató todo tipo de comentarios en redes, pues desde el cierre inicial de su Instagram surgieron dudas sobre sus ingresos. “No se preocupen por mí, no estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero gracias a Dios. Invertí, me compré mi apartamento. No crean que porque no tengo mi cuenta soy pobre”, dijo La Liendra en su momento.

Por ahora no han aclarado las razones del hecho, pero varios de sus fanáticos especulan que podría tratarse de irregularidades relacionadas con concursos o incumplimiento de las políticas de Instagram.