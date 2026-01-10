De trabajar en oficina a viajar con su perrita: así es la aventura de Augusto Galeppi

En diálogo con W Fin de Semana, el aventurero argentino Augusto Galeppi compartió detalles sobre la decisión que tomó hace dos años de recorrer Argentina y otros destinos de Sudamérica en bicicleta acompañado de su perra, Yara, tras renunciar a un empleo administrativo estable en una oficina.

Galeppi, de 41 años, ha documentado su travesía en busca de experiencias y paisajes bajo el proyecto personal ‘Abriendo Mundos’.

Sobre cómo fue la preparación de este proyecto, el argentino contó que estuvo aproximadamente un año alistando los detalles como la creación del canal, la adquisición de los equipos y el entrenamiento de Yara: “Como íbamos a salir a viajar en bicicleta, le mandé a fabricar un carro para montar en la bicicleta y la estuve entrenando un par de meses para que se adapte a subirse y poder hacer el viaje”.

En cuanto a su decisión de dejar su trabajo, Galeppi repuso que la decisión estaba muy influenciada por su historia de viajero, pues desde los ocho años viajó por Argentina, “que es muy grande y tiene lugares increíbles, sobre todo en la cordillera de los Andes”.

“Con mis padres y mi familia hemos recorrido un montón de lugares y me enamoré de la ruta, de los paisajes y de la montaña, siempre tuve ese anhelo de vivir viajando. Veía a la gente que iba en su motorhome y paraba en un lugar, comía y después se iba a otro lugar, no tenía que volver a su rutina laboral, a una empresa. Vi que había varios viajando en bicicleta con sus perros, eso fue como el clic en que yo me di cuenta de que podía hacer lo mismo con mi perra, ahí tomé la decisión de arriesgarme y jugármela por ese sueño que tengo”, indicó.

Así, el argentino contó que quiso “romper las cadenas” de un trabajo, pues este “va marcando cuándo puedes ir de vacaciones o cuántos días te puedes tomar”.

“Hay un numerito que es: en 22 años de empresa, recién tienes 365 días libres. O sea, para tener un año libre, necesitas trabajar 22 años de empresa, casi la mitad de una vida. Esa comparación (permite) ver los pocos días que solemos tener trabajando en una empresa, y la vida se pasa”, reflexionó.

Escuche esta entrevista completa en W Fin de Semana:

Play/Pause De trabajar en oficina a viajar con su perrita: así es la aventura de Augusto Galeppi 11:48 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: