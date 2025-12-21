“Pudimos poner a Colombia en el podio”: Aymer Carvajal, el mejor pizzaiolo latino del mundo
Aymer Carvajal habló de su reciente éxito en el Campeonato Mundial de Pizza Napolitana y los detalles que hacen original a este estilo italiano.
08:55
08:55
Aymer Carvajal, pizzero colombiano. FOTO: Suministrada
Aymer Carvajal, pizzero colombiano, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para celebrar su consagración como el mejor pizzaiolo latino en el reciente Campeonato Mundial de Pizza Napolitana.
Carvajal contó con orgullo cómo logró imponerse en la cuna de la pizza, enfrentándose a competidores de todo el mundo, desde japoneses y árabes hasta fuertes rivales sudamericanos como brasileros y chilenos.
“Pudimos poner la bandera de Colombia en el podio”, afirmó, destacando que este reconocimiento no es solo personal, sino una muestra del crecimiento gastronómico del país en escenarios internacionales.
Carvajal compartió detalles sobre el arte de la verdadera pizza napolitana, resaltando que la técnica y el respeto por los ingredientes son innegociables.
Ante la pregunta de si es aceptable dejar los bordes de la pizza en el plato, Carvajal defendió la integridad de su obra: “no, eso no se hace”, dejando claro que en una buena pizza, hasta el último trozo de masa tiene valor y sabor.
Carvajal también reflexionó sobre su trayectoria y cómo, a través de los viajes y la experiencia, ha aprendido que la pizza es un lenguaje universal que, aunque tiene matices en cada país, debe mantener su alma.
Su victoria en Italia nos confirma que la dedicación y el estudio profundo de la tradición pueden llevar a un colombiano a superar incluso a los maestros en su propia casa.
Escuche la entrevista completa aquí:
“Pudimos poner a Colombia en el podio”: Aymer Carvajal, el mejor pizzaiolo latino del mundo
