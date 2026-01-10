W Fin de SemanaW Fin de Semana

Actualidad

¿Daniel Palacios se sumará a la Gran Consulta por Colombia? Esto respondió el exministro

El precandidato presidencial Daniel Palacios fue consultado en W Fin de Semana sobre si ingresará a la Gran Consulta por Colombia, en la que se medirán los precandidatos de derecha y centroderecha el próximo 8 de marzo.

¿Daniel Palacios se sumará a la Gran Consulta por Colombia? Esto respondió el exministro

¿Daniel Palacios se sumará a la Gran Consulta por Colombia? Esto respondió el exministro

02:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Palacios.

En diálogo con W Fin de Semana, el exministro y precandidato presidencial Daniel Palacios fue consultado sobre si ingresará a la Gran Consulta por Colombia, en la que se medirán los precandidatos de derecha y centroderecha el próximo 8 de marzo.

En primer lugar, Palacios aclaró que él ha sido “uno de los grandes promotores de la unión” al invitar a varios políticos que recolectaban firmas a una consulta.

“Ante una invitación pública que me hizo David Luna, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas y, en privado, otros, yo de manera pública salí y acepté esa invitación sin ningún tipo de reservación ni duda”, reveló.

No obstante, aseguró que, “cuando a uno lo invitan, es sencillamente suficiente con la aceptación”. Por eso, indicó que ahora ha “entendido que aquí hay un procedimiento, que tiene que haber algún tipo de reuniones en donde se decida si se acepta o no se acepta la persona”.

Por eso, aseguró que ha sido “respetuoso y paciente”, si bien hace más de un mes que aceptó públicamente el ofrecimiento: “Creo que esa pregunta sale mejor hacérsela a ellos que a mí, porque yo ya hice una aceptación pública frente a esto”, agregó.

Escuche esta entrevista completa en W Fin de Semana:

¿Qué se espera de la reunión Petro-Trump? Precandidatos Palacios y Romero se pronuncian

18:04

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad