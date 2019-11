La Promesa, la canción de bienvenida a la navidad, hecha por Fonseca y Cepeda

Con los ritmos alegres del paseo vallenato –ese icónico estilo folklórico por el que Colombia se ha hecho famosa– que tanto ha influido en los inconfundibles sonidos de Cepeda y Fonseca, 'La Promesa' es una celebración a la vida y un recordatorio de que siempre hay experiencias y momentos maravillosos por delante. La canción es un himno perfecto para este fin de año, un momento en el que recordamos nuestras vivencias a lo largo de los meses y miramos hacia el año que llega como una oportunidad para comenzar una vez más y poner la mira en nuevos objetivos.

Al respecto, Andrés Cepeda comenta que "La Promesa es una canción que reúne una serie de propósitos que hacemos cada fin de año. Bajar de peso, ahorrar, comprar algo, cambiar de trabajo, cambiar de casa, entre otros. Algunos se pueden cumplir otros no, pero todos tienen el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida. Esta canción celebra todo eso, la reunión de la familia, seguir creciendo, seguir construyendo, es el reflejo de lo que quieren las personas cada vez que se termina un año. Por esa razón con mi compadre Fonseca hicimos esa canción riéndonos un poquito de lo que se puede y de lo que no se puede lograr".

Juan Fernando, por su parte, se muestra muy a gusto con esta fusión de amistad y talento y al respecto afirma: "La Promesa para mí es una canción que evoca todo ese sentimiento decembrino entre la nostalgia, la alegría y las ganas de recibir un año nuevo con grandes propósitos. Lleva a esa reflexión entre el arrepentimiento, la alegría y lo que es una buena parranda".

Sin duda, estos dos artistas bogotanos, reconocidos con múltiples premios y distinciones, entre ellos varios Latin Grammy, han dejado una huella indeleble en la música latina. Con 'La Promesa', ambas estrellas esperan seguir marcando la pauta, ofreciendo a sus oyentes un clásico alegre y agradable que suene durante muchos diciembres.

“Compadres es un proyecto que quiero mucho, que nació hace varios años y con el que hicimos una gira por diferentes ciudades de nuestro país. Un día nos dimos cuenta, con Andrés, que es algo que no caduca, sino que por el contrario podemos actualizar cada vez que queramos. Compadres se volvió un sello que podemos desarrollar a lo largo de nuestras carreras, por eso me alegra que sigamos haciendo canciones, que estemos planeando una gira para el próximo año, pues nos suma a los dos. Por eso le meto toda la energía. No solo porque me gusta, sino porque admiro y quiero muchísimo a mi compadre”, concluye Fonseca.

Para esta canción, Cepeda y Fonseca tienen un invitado especial, el Rey Vallenato Jimmy Zambrano, quien con su acordeón imprime el sonido tradicional de la costa norte de Colombia.

Los dos cantantes han sido nominados este año al Latin Grammy, Andrés Cepeda tiene dos nominaciones en las categorías de Mejor Álbum Tropical Tradicional por su disco Andrés Cepeda Big Band (En Vivo) y Mejor Canción Tropical por 'Vivir es Complicado', y Fonseca cuenta con cuatro nominaciones como Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por Agustín, Canción del Año, y Mejor Canción Pop por 'Ven'.