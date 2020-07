La reacción de un pizzero a una crítica gastronómica generó burlas en redes

La palabra Manjaran se volvió tendencia número uno en Twitter, luego de que los dueños de una pizzería reaccionaran ofuscados ante una crítica gastronómica que recibieron.

La crítica fue realizada por una cuenta llamada Food and Places Bucaramanga, cuyo dueño asistió a la pizzería para probar el producto.

"Nos encantó que el domicilio llegó rápido y la pizza caliente, pero caliente de verdad (como debe llegar una pizza), de sabor estaba bien, buena pero no deliciosa ... es cuestión de gustos", dice la crítica.

Mientras para muchos fue una crítica generosa, los dueños no quedaron muy contentos.



"Son páginas que se encargan de dar una opinión personal con la que no estoy de acuerdo, no son objetivos, no son nada", expresó Juan Pablo López, uno de los propietarios.

Así mismo, Charles Johansson, otro de los dueños, dijo que "se creen críticos gastronómicos y no han salido de Bucaramanga, no han ido ni a Lebrija".

Pero, los comentarios ofensivos continuaron: "Es una pizzería newyorkina y el que ha estado en Estados Unidos sabe que es una pizza de one dollar, two dollars y te sientas en la calle y te la comes. Me acaban de recordar en Manhattan", señaló Johansson.

Este útimo comentario fue el que generó burlas en redes, por la manera cómo el pizzero pronunció la palabra Manhattan (Manjaran).

Tras la reacción surgieron memes y videos en TikTok en los que imitan a los dueños.

El mundo merece entender por qué #Manjaran es Tendencia. Aquí vamos: en #Bucaramanga hay unos dueños de una pizzería llamada Radioactiva que dicen tener una pizza neoyorquina 🍕 un Foodie de la ciudad la probó y dijo lo siguiente pic.twitter.com/R0OOvSGUaa — Kiara Atria (@Kiara_atria) July 23, 2020