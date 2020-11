Las anécdotas de los profesores que se reinventaron en medio de la pandemia

Los profesores Fabián González, Nidia Torres y Yaneth Del Carmen Chaves, ganadores del premio ‘Educadores que Inspiran’ de la Fundación Compartir, pasaron por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre sus proyectos que ayudaron a los estudiantes colombianos a aprender sin limitaciones en medio de la pandemia de COVID-19.

González, perteneciente al Instituto Técnico República de Guatemala, habló sobre su proyecto ‘Aprende conmigo’.

“Cuando comenzó todo lo de la pandemia decidimos buscar los medios por los cuales nos podíamos comunicar, las familias con las que trabajamos son de estratos sociales bajos y no cuentan con acceso a internet, pero siempre recargan su celular con datos para WhatsApp”, comentó..

“Comencé a grabar algunos tutoriales y surgió la idea de hacer un podcast en Spotify que se llama ‘¿Por qué? ¿por qué? Preguntas De Niños Y Niñas’”, agregó.

Además, González también aseguró que para los maestros de Colombia fue todo un reto el reinventarse para educar a los jóvenes a través de la tecnología.

“Nos reinventamos porque nos tocó adecuar nuestra casa como un formato de grabación y aprendimos a enseñar a distancia con plataformas”, sentenció.

Asimismo, Torres, docente de I.E. Luis Alfonso Valbuena Ulloa de La Vega, Cundinamarca, también dio detalles de su proyecto ‘I´m the protagonist of my learning’.

“La idea era que cuando comenzó el proceso de educación a distancia y mis niños, por estar en zona rural, no se les podía negar el derecho a la educación. Entonces usé mi creatividad y le propuse actividades a los chicos en formatos sencillos donde accedieran por WhatsApp”, dijo.

“Sin embargo, ellos descargaban las actividades y las desarrollaban en el momento que pudieran (…). Poner a leer a un niño en un celular es muy complejo, pero con estrategias lo logramos”, añadió.

Finalmente, la educadora Yaneth Del Carmen Chaves del I.E Agroecológico Amazónico Buinama también se refirió a su proyecto para contener COVID-19.

“Conformamos un grupo llamado ‘Empatía COVID-19’ y pedimos alimento para nuestros estudiantes (…). Las familias me escribían porque no tenían para comer. Ahí conocí realidades crueles de los jóvenes”, afirmó.

“Era necesario orientar a las familias frente a la pandemia”, concluyó.